- Как известно, в нашем городе есть проблемы с водой. В последнее время работы по водоснабжению горожан ведутся по графику. Волонтеры Уральска в рамках кампании #BIRGEMIZ запустили акции - снабжать питьевой водой семьи ветеранов и людей с ограниченными возможностями. С 9.00 до 11.00 собирают заявки и днем развозят воду по адресам. Народная мудрость гласит: сообща беду легче пережить! Надеемся, что ситуация скоро измениться и все вернется в прежнее русло. Хочу поблагодарить волонтеров, которые поддерживают и помогают жителям города в этот период. Подать заявку на доставку воды для вышеназванной категории жителей можно, позвонив по телефонам: +7 707 570 7370, +7 747 114 1827, - написал на своей странице в Instagram аким Уральска Абат Шыныбеков.