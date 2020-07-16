Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения Казахстана отправило запрос в ВОЗ и ждёт ответа по вопросу включения случаев атипичной пневмонии в официальную статистику по Covid-19. "Мы сейчас ведём переговоры с международными организациями, Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику идут только случаи, имеющие положительный результат ПЦР-теста. Мы прорабатываем данные. Сделали запрос, в ближайшее время получим ответ от ВОЗ и путём переговоров придём к тем данным, которые необходимо учитывать. У каждой страны свой путь в статистике и учёте, мы его хотим привести в единообразие, двигаться вместе со всеми странами", – сказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. В МИД РК сообщили, что посольство Китая внесло изменения в информацию о якобы неизвестной пневмонии в РК, которую оно распространяло среди своих граждан. "Незамедлительно после выхода этой новости состоялся телефонный разговор министра здравоохранения с послом Китая, все точки над i были расставлены. Обе стороны подчеркнули важность объективного информационного сопровождения и недопустимость вольной интерпретации информационных источников о пневмонии в Казахстане. Посольство Китая внесло соответствующие поправки в ту информацию, которую оно распространяло среди своих граждан", – рассказал заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. Исследования, позволяющие определить потенциал по снижению осложнений у пациентов с тяжёлыми формами пневмонии путём применения вакцин, продолжаются. "Мы проводили такое исследование и получили предварительные результаты. Мы брали пробы у пациентов в четырёх регионах. Были обнаружены бактериальные инфекции с такими возбудителями как стрептококки, стафилококки, энтерококк, также грибковая инфекция была обнаружена. Мы не обнаружили, что эти пневмонии были вызваны вирусом гриппа и парагриппа. Но чтобы получить более достоверные данные, мы пошли на второй этап исследования, который завершится в ближайшие две недели. Мы расширили регионы и количество пациентов, которых будем обследовать, а также добавили для исследования иммуноферментный анализ крови, чтобы посмотреть наличие антител у этих пациентов. После того как мы завершим все исследования и их проанализируют наши учёные, мы опубликуем все данные полностью", – пояснила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. Тот факт, что случаи атипичной пневмонии в Казахстане не учитываются в общей статистике по Covid-19, вызывает непонимание как в обществе, так и в медицинской среде. Так, известный нейрохируг Мынжылкы Бердиходжаев призвал классифицировать такие случаи как коронавирус. Из-за того что атипичную пневмонию не признают Covid-19 без положительного результата ПЦР-теста, появилась неверно истолкованная информация китайского посольства о неизвестной пневмонии в Казахстане. То, что многочисленные случаи пневмонии, могут быть коронавирусом, полагают и в ВОЗ. Не отрицают такую вероятность и в Минздраве. Главный санврач Казахстана пояснила, что Covid-19 не выявляется при пневмонии, так как вирус опускается в нижние дыхательные пути. Если Минздрав включит в официальную статистику случаи атипичной пневмонии, не подтверждённые ПЦР-тестами, цифры вырастут многократно. За первое полугодие в Казахстане от пневмонии скончались 1772 человека (в июне 628). Всего за первое полугодие 2020 года в стране зарегистрировано 98 546 случаев пневмонии (только с 1 по 8 июля – 56 809).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.