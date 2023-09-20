Сегодня, 20 сентября, в городском маслихате состоялась пятая очередная сессия. Первым рассматриваемым вопросом стало предложение депутата Максата Айсауытова, которое он озвучил на предыдущей сессии. Тогда народный избранник предложил переименовать главный проспект Уральска и вернуть ему прежнее название. Свои слова он аргументировал тем, что многие горожане отнеслись отрицательно, когда в 2019 году проспект сменил название с Достык-Дружба на Нурсултана Назарбаева.

По словам председателя Уральского городского маслихата Есентая Калиева, согласно закону РК «О языках» присуждать либо переименовывать улицы и проспекты можно лишь спустя 10 лет после последнего переименования.

Напомним, в 2019 году сами же депутаты предложили присудить имя Нурсултана Назарбаева главному проспекту Уральска. Тогда народные избранники единогласно проголосовали «за». Хотя эта новость вызвала массу возмущений со стороны горожан. К слову, главный проспект города с 2001 по 2019 года носил название Достык-Дружба.