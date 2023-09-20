«Бавария»

Команда Томаса Тухеля начала сезон с места в карьер. В четырёх турах Бундеслиги у «ротен» 3 победы и ничья с «Байером» в последнем туре. Да, Нойер пока в лазарете, но оборона мюнхенцев в полном порядке, а в атаке вообще сказка: Харри Кейн сходу начал забивать: уже 4 гола в Бундеслиге. Одним словом, «Бавария» готова брать салатницу и шуметь в Лиге чемпионов.

В матче с «Манчестер Юнайтед» «ротен» сразу заберут инициативу и пойдут в прессинг: всё-таки дома и стены помогают. Аналитики Parimatch считают, что первый тайм будет за «Баварией», и дают на этот исход 2.03: в 9 из последних 15 матчей мюнхенцы вели в счёте к перерыву.

«Манчестер Юнайтед»

А вот у «красных дьяволов» всё не так хорошо. Ошибки в обороне, слабая игра в атаке и скандалы с Джейдоном Санчо и Антони – в общем, настроение в раздевалке «Юнайтед» не очень. Отражается это и на результатах: ужасная концовка матча с «Арсеналом» и домашнее поражение от «Брайтона» привели к 13-му месту в Премьер-лиге после 5 туров.

Очевидно, что на «Альянц Арене» команда Эрика тен Хага будет играть от обороны и пытаться ловить «Баварию» на контратаках. А значит обилия голов от «Юнайтед» ждать не стоит: эксперты дают коэффициент 1.08 на на индивидуальный тотал «МЮ» меньше 2,5.

Прогноз от аналитиков Parimatch

Мюнхенцы выглядят явными фаворитами этой встречи – они играют дома, а у «красных дьяволов» нет ни стабильной игры, ни Сульшера с Шеррингемом в составе. Так же считают и аналитики: 1.28 на победу «Баварии» против 5.10 на «Манчестер Юнайтед».

Но не стоит полностью списывать «Юнайтед» со счетов. Когда как не сейчас пришло время собраться, и если не победить, то хотя бы не проиграть всухую. Эксперты Parimatch считают, что в этой встрече обе команды забьют, и оценивают такой исход в 1.59.

