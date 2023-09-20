Жителя ЗКО подозревают в избиении односельчан. Один из них скончался

Инцидент произошел 14 сентября в посёлке Январцево района Байтерек. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчина избил двоих односельчан и скрылся с места преступления.

Потерпевших 50 и 51 года с различными травмами госпитализировали в больницу. Один из них от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вскоре задержали подозреваемого — 30-летнего жителя села Январцево. Он водворён в изолятор временного содержания.