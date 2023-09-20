Инвалид второй группы Бекбулат Утебаев голодовку объявляет не в первый раз. По его словам, причина пикетов заключается в нехватке денег на жизнь, социальное неравенство и маленькой пенсии.

А сегодня, 20 сентября, к нему присоединилась единомышленница — Сандугаш Мухамбетжанова, у которой дочь инвалид первой группы.

Фото Ивана Повытчикова

Бекбулату Утебаеву к пособию по инвалидности добавили восемь тысяч тенге, однако анализы, которые он сдает, стоят 10 тысяч тенге. Бесплатно такие исследования не делают. Единственное, ему предоставили небольшую скидку. Мужчина заплатил 9 500 тенге. Мужчина говорит, что его болезнь требует диетического питания, но позволить себе он этого не может. Ведь прибавленной к пособию суммы не хватает даже на оплату анализа. Кроме того, в поликлинике ему выдают не все лекарства, большинство приходится покупать с пособия.

— На прошлой голодовке мне обещали, что все решат, но никаких вопросов не решили. Лапшу на уши навешали и все. Предлагают прийти в акимат, но я не вижу смысла туда ходить. Я что, не видел их кабинеты? Или не слышал их красивые слова? У меня уши маленькие, столько лапши не помещается. Надоело терпеть их беспредел. Власть, партия Amanat построили мир на трёх китах. Первое — это лохотрон, мошенничество и коррупция. Какой это «Новый Казахстан»?! Мы идём по старой дороге. Основная задача партии и власти — это улучшать благосостояние народа Казахстана. Всего народа, а не своей семьи, — говорит Бекбулат Утебаев.

Фото Ивана Повытчикова

Сандугаш Мухамбетжанова рассказала, что её дочь — инвалид первой группы. Живут они в съёмной квартире, которую снимают за 80 тысяч тенге. Женщина просит у государства арендное жильё, в котором человеку с ограниченными возможностями было бы легче жить.

— Я ходила в акимат. Но условия, которые они предлагают, не подходят. Девятый этаж, воды нет, квартира грязная. Я им объясняю, что мне будет тяжело жить на девятом этаже с инвалидом на руках. Лифта в том доме нет, а дочери 30 лет. Как я её буду спускать и поднимать? Они когда квартиры выдают — о чём думают? У меня в мае был инсульт, здоровья не осталось. Общая сумма наших пособий 150 тысяч тенге, из них 80 тысяч уходит на съём жилья и дочери на лекарства. Бесплатных лекарств нам не дают, а лечиться и поддерживать иммунитет нужно. Бесплатно дают только путёвку в санаторий. Но у нас нет денег, чтобы доехать до него. Продукты покупаем и всё, денег больше ни на что не хватает. Я приходила в акимат вместе с дочерью, чтобы они увидели всё своими глазами. Всё кругом дорожает, пенсии не хватает совсем, — рассказала женщина.

Фото Ивана Повытчикова

К протестующим вышел представитель власти и объяснил, что для проведения митинга нужно иметь разрешение. Поэтому предложил протестующим обсудить имеющиеся вопросы в акимате. Однако пикетчики идти отказались, объяснив это тем, что не видят в этих походах решение проблемы. Ведь им даже не разрешают выходить на мирные митинги.