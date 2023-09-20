В Актюбинской области задержали 56-летнего гражданина России, который на протяжении 24 лет скрывался от правоохранительных органов соседней страны. Задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск – СНГ 2023», передаёт Polisia.kz. Мужчина разыскивался в России за участие в жестоком тройном убийстве и разбойном нападении. Преступление он совершил осенью 1999 года в Оренбурге.
— Он, по предварительному сговору с тремя лицами (ранее задержаны и осуждены), совершил разбойное нападение и убийство трёх граждан. Трупы сожгли и закопали. В течение многих лет преступник успешно избегал ареста и скрывался от правоохранительных органов, — рассказали в полиции.
Мужчина взят под стражу, рассматривается вопрос о его экстрадиции в Россию.