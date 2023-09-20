В период с первого сентября по 31 октября, покупая эко-решения для дома Doctor Green, вы становитесь участником еженедельных и ежемесячных розыгрышей. Среди призов наборы продукции бренда, фирменные поло, а так же супер-призы: электросамокат, робот-пылесос, smart-часы, очиститель воздуха, портативная колонка и стедикам!
Покупайте продукцию Doctor Green с оранжевым акционным стикером, регистрируйте найденный промо-код на страничке акции dgpromo.kz и выигрывайте!
Экологиялық таза тұрмыстық химияның алғашқы қазақстандық бренді Doctor Green апта сайын бағалы сыйлықтар ойнатады
Өз үйі мен жақындарының денсаулығын күту үшін қауіпсіз және гипоаллергенді өнімдерді таңдаған барлық қазақстандықтар үшін Doctor Green Бренд өнімдерін сатып алуға және сыйлықтар ұтып алуға мүмкіндік береді.
1 қыркүйек пен 31 қазан аралығында үйіңізге Doctor Green эко-шешімдерін сатып алып, сіз апта сайынғы және ай сайынғы ұтыс ойынының қатысушысы боласыз. Жүлделерге бренд өнімдерінің жиынтығы, фирмалық поло жейделер, сондай-ақ супер жүлделер: электрлі самокат, робот-шаңсорғыш, smart-сағат, ауа тазартқыш, портативті динамик және стедикам!
Қызғылт-сары жарнамалық жапсырмасы бар Doctor Green өнімдерін сатып алыңыз, https://dgpromo.kz/ науқан парақшасында тапқан промо-кодты тіркеңіз және ұтып алыңыз!
Бренд Doctor Green — это набор решений для основных видов уборки помещений: удобные, быстрые экономящие время и деньги, заботящиеся о здоровье Человека и Окружающей среды по недорогой цене. Doctor Green — это эффективная экологичная бытовая химия европейского качества доступная каждому Казахстанцу!
Doctor Green – честная забота о том, что по-настоящему дорого.
Doctor Green бренді тазалаудың негізгі түрлеріне арналған шешімдер жиынтығы: ыңғайлы, жылдам, уақыт пен ақшаны үнемдеу, адам денсаулығы мен қоршаған ортаны арзан бағада күту. Doctor Green – бұл әрбір қазақстандыққа қолжетімді еуропалық сапада тиімді, экологиялық таза тұрмыстық химия!
Doctor Green – шын мәнінде қымбат нәрсеге адал қамқорлық.