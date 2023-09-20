Осуждённый за коррупцию экс-замакима ЗКО не будет оспаривать приговор

Шестого августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий.

Оказалось, что Балтаев дал указание Доскалиеву принять на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали зарплату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 миллиона тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

Балтаеву присудили 8,6 миллионов тенге штрафа и запретили занимать должности на государственной службе пожизненно.

Доскалие должен выплатить штраф в 3,4 миллиона тенге. Суд пожизненно лишил его права занимать должности на госслужбе.

Не согласившись с таким решением суда, Балтаев и Доскалиев решили обжаловать приговор. Однако позже выяснилось, что экс-замакима и его адвокат отозвали апелляционную жалобу и попросили оставить её без рассмотрения.

Судья областного суда Кайрат Утешев, рассмотрев дело, пришёл к выводу оставить апелляционную жалобу без рассмотрения в связи с отзывом жалобы, и прекратить производство.