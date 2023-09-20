Партия Amanat в своём Telegram-канале сообщила, что в Атырау прошло заседание республиканского совета по противодействию с коррупцией. Там мажилисмен Ерлан Саиров обратил внимание на вопрос, связанный с ТОО «Оператор РОП».

— Как мы знаем, ряд руководителей так называемого ТОО «Оператор РОП» недавно привлекли к уголовной ответственности (трое руководителей получили сроки от одного года до семи лет). В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путём, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность, — сказал депутат.

Также Ерлан Саиров подчеркнул, что этот вопрос будет находиться на контроле совета. И соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру.

Утильсбор в Казахстане

11 января 2022 года президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге.

18 января прошлого года деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. 26 января стало известно о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева.

11 марта сообщалось о начале досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Её подозревали в хищении более 20 млрд тенге. В начале апреля задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП». Он подозревался в хищении 13 миллиардов тенге.