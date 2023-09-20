Комитет государственных доходов опубликовал реестр лиц, «получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев». В списке 240 пунктов с наименованиями юридических организаций и именами физических лиц. В него вошли известные в Казахстане журналисты, общественные деятели и НПО. Так, в список попали журналист Айнур Коскина, Международный фонд защиты слова «Әділ сөз», Internews Kazakhstan, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности. Ранее в КГД объясняли, что в 2022 году внесены поправки в статью Налогового кодекса, согласно которым и публикуется этот реестр.
— Поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям, — отмечалось в сообщении.
Реестр опубликовали впервые. Сами же НПО считают, что он больше напоминает список иностранных агентов, имеющийся в соседней России. В него попадают лица, «получающие иностранную поддержку» или находящиеся под «иностранным влиянием».