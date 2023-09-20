По данным «Казгидрометра», на западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.