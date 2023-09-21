— Прибывшие на место полицейские выяснили, что в комнате находится мужчина, который запер дверь и угрожает выбросить ребёнка из окна. На место также прибыли участковые инспекторы, сотрудники ДЧС, медики, — рассказали в Polisia.kz.

Инцидент произошёл 20 сентября в Петропавловске. Вызов в 102 поступил о драке в комнате общежития.Спасатель проник в комнату через окно, повалил мужчину и открыл дверь для сотрудников СОБР. Новорождённая девочка, предварительно, — не пострадала. Ребёнка передали медикам. Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Между ним и его 21-летней сожительницей произошёл конфликт. Тогда мужчина угрожал сбросить их совместного ребёнка из окна. Начато досудебное расследование.