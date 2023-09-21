— Прибывшие на место полицейские выяснили, что в комнате находится мужчина, который запер дверь и угрожает выбросить ребёнка из окна. На место также прибыли участковые инспекторы, сотрудники ДЧС, медики, — рассказали в Polisia.kz.Спасатель проник в комнату через окно, повалил мужчину и открыл дверь для сотрудников СОБР. Новорождённая девочка, предварительно, — не пострадала. Ребёнка передали медикам. Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Между ним и его 21-летней сожительницей произошёл конфликт. Тогда мужчина угрожал сбросить их совместного ребёнка из окна. Начато досудебное расследование.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...