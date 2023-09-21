— Она пояснила, что по дороге домой заметила парня с собакой, который останавливал попутную машину. Установили 42-летнего хозяина собаки. В отношении него был составлен административной протокол по статье 407-2 части 1 пункта 4 КоАП РК (нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными).

Видео с жестоким обращением появилось в сети. На кадрах видно, что после вмешательства неравнодушного очевидца, собаку сняли с цепи и молодой человек ушёл с ней пешком. А водитель уехала. По словам автора видео, это произошло 20 сентября недалеко от посёлка Байсерке. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что установили водителя 1954 года рождения.В 2022 году президент Токаев поручил координировать работу по возрождению и сохранению тазы. Разработан законопроект по вопросам сохранения казахских пород собак.