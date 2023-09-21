Нарушение выявила прокуратура региона. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что за занижение сумм НДС и КПН за 2016-2021 годы ТОО «Жаикмунай» оштрафовали на два миллиарда тенге. Штраф компания погасила в полном объёме.

ТОО «Жаикмунай» — казахстанская нефтяная компания, базирующаяся в ЗКО.

В итоге компания пополнила бюджет девятью миллиардами тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.