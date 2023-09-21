Новые микрорайоны строиться не будут — аким Уральска
20 сентября прошла городская сессия маслихата, на которой заслушали отчёт градоначальника Миржана Сатканова. По его словам, за последние два года в микрорайоне Акжайык ведётся строительство десяти новых домов. До конца года завершится возведение пяти многоэтажек, остальные построят в следующем году.
К слову, новый микрорайон Акжайык рассчитан на строительство порядка 1 300 секций многоквартирных жилых домов, это более 25 тысяч квартир. Там будут проживать около 84 тысяч человек.
— В Уральске больше не будут строиться новые микрорайоны. В планах — застройка Акжайыка и 10-го микрорайона, а также строительство домов во Втором рабочем, центр города и Северо-Восток, — отметил Миржан Сатканов.
Вместе с тем он затронул вопрос строительство моста, ведущего в микрорайон Акжайык.
— Уральск окружен реками и соответственно у нас много мостов. Многие из них были построены много лет назад. С каждым годом растёт население города, поэтому вопрос строительства моста в микрорайон Акжайык неизбежен. Наша задача на данный момент — это вывод земель из лесного фонда в собственность города. Далее мы приступим к разработке нового проекта, это может занять год-два, — заключил Миржан Сатканов.