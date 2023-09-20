Бывший заместитель акима Мангистауской области возглавил областной центр. Глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата кандидата на должность акима Актау — Улугбека Тналиева. Народные избранники поддержали кандидатуру Тналиева. Он сменит на посту Ербола Избергенова, покинувшего должность по собственному желанию. Улугбек Тналиев работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, замглавой управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима Атырау. С июня 2022 года до текущего назначения был заместителем акима Мангистауской области.