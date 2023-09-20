Две моторные лодки столкнулись на реке Урал. Происшествие случилось 20 сентября около 7:00 вдоль левого берега села Дамбы в Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что мужчина 1974 года рождения скончался на месте. В тяжёлом состоянии госпитализировали пострадавшего 1973 года рождения. Оба рулевых имели права на управление водным транспортом. Проводится расследование.