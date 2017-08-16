По словам организаторов для зрителей будет приготовлено масштабное и зрелищное шоу во время процедуры взвешивания. - Жители города смогут увидеть атырауских бойцов и их соперников из 16 стран мира, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет. – Помимо этого, будет организовано выступление звезд казахстанской эстрады, что тоже станет приятным сюрпризом для всех присутствующих. Само мероприятие пройдет ‪19 августа в 18.00‬ в Ледовом дворце. Atyrau Sport Fest 2017 пройдет в формате состязаний по 16 видам единоборств таких как ММА, дзюдо, самбо, боевое самбо, таеквандо, жекпе-жек, каратэ ВКФ, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, панкратион, греко-римская борьба, джиу джитсу, киокушинкай каратэ, вольная борьба и другие, где лучшие спортсмены Атырауской области сразятся с достойными соперниками из стран ближнего и дальнего зарубежья. Планируется, что в нефтяную столицу съедутся спортсмены из 16 государств - Украины, России, Грузии, Азербайджана, Бразилии, Кореи, Турции, Испании, Тайланда, Польши, Бельгии, Ирана, Марокко и других стран.