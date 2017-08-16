Отчаявшиеся жильцы дома по улице Пугачева, 28 уже четвертый год вынуждены скитаться по съемным квартирам и родственникам, так как их дом после пожара непригоден для проживания. Всего в доме четыре квартиры, однако живут только три семьи. - В 2013 году у нас был пожар. Когда его тушили, залили все четыре квартиры. После этого мы в своей квартире на втором этаже сделали небольшой ремонт, но жить там уже нельзя. Отопления у нас теперь совсем нет. Раньше печками отапливались, но после пожара боимся их разжигать. Газ в наш дом проводить нельзя, так как он считается официально аварийным, - пояснила жительница этого дома Елена ПОДЕЛО. - Скоро зима, а отопления нету. У нас двое детей, которые учатся в 39 школе, так как жить в нашей квартире и ходить в ближайшую школу мы не можем. Также Елена ПОДЕЛО рассказала, что они живут в этом доме уже 11 лет, и все это время они пытаются сделать госакт на землю, но тщетно. - Двое соседей построили себе дома прямо на заднем дворе, где раньше у нас были сараи. Документов на дома у них нет. Один из них вообще сдается квартирантам. Мы не можем получить госакт на землю, потому что сосед, который живет за нашим забором, не подписывает нам нужные бумаги, - рассказала женщина. Двухэтажный дом был построен еще в 1835 году, и только год назад его признали аварийным. Жильцов поставили на очередь на жилье, однако сколько его придется ждать - неизвестно. - Мы стоим в очереди под номером 188. Нам придется ждать несколько лет. А жить мы все это время где будем? - возмущается Елена ПОДЕЛО. - Воды дома нет, газ отказываются проводить, везде сырость и потолок вот-вот упадет. Жесть, которой была перекрыта крыша и все балки, давно упали на потолок. Предлагали соседям сделать хоть какой-то ремонт крыши, но с первого этажа говорят, мол, крыша на вас падает, вы и делайте, нас все устраивает. Чтобы постоянно снимать квартиру, нужны деньги и немалые. Несмотря на то, что мы с мужем работаем, заработанных средств не хватит. Жильцы много раз обращались к городским властям со своей проблемой, но в акимате и ЖКХ им ответили, что необходимо ждать своей очереди, и тогда они смогут переехать в новые квартиры. По словам заведующего сектором коммунального хозяйства ЖКХ г. Уральск Асхата ШАДЬЯРОВА, четырехквартирный дом был построен в 1898 году. - В 2016 году от жильцов этого дома поступила жалоба, что у них протекает крыша. После техобследования компания, которая проводила осмотр дома, дала заключение, что дом нецелесообразно ремонтировать. Двухэтажку признали аварийной. Всех жильцов поставили на очередь на квартиры. Средств на ремонт их крыши у нас не предусмотрено, - заявил Шадьяров. Теперь владельцам аварийных квартир остается только ждать своей очереди. Возможно, их дом снесут и по программе ГЧП на его месте построят новую многоэтажку, где жильцы получат новые квадратные метры. К слову, в Уральске аварийным признан 41 дом.