11 января состоялось рабочее совещание депутатов областного маслихата. Одним из главных рассматриваемых вопросов стали участившиеся смертельные аварии. Всего за 10 дней нового года на дорогах области произошло 11 аварий, в которых погибли 12 человек, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам замначальника департамента полиции ЗКО Жанболата Жаншина, с начала этого года полиция провела 90 инспекций, касающихся зимнего обслуживания автодорог. Текущее состояние трасс областного и республиканского значения в ЗКО омрачено снежной наледью, гололедом, а также неочищенными от снега дорогами и обочинами. Составлено 12 протоколов за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог в отношении руководства районных отделов ЖКХ, акимов поселков.

Председатель областного маслихата Мурат Мукаев возмутился тем, что на заседание не присутствовал глава ЗКОФ АО «НК «Казавтожол» Асылбек Мардан. Его заместитель Тлеубаев сообщил, что руководитель филиала выехал в командировку в южные района области.



Мукаев заявил, что по этим фактам необходимо предпринять самые жесткие меры, вплоть до увольнения некоторых должностных лиц.

– Мы направим соответствующее предложение. Особенно это касается руководства «Казавтожол». Компания непробиваемая, не знаю даже кто у них руководитель. Ни разу его не видел. Я, председатель маслихата, не видел его. Всё время приходит зам какой-то, тоже я его не знаю, или какой-то заведующий отделом приходит. Здесь собрался весь депутатский корпус по чрезвычайной ситуации. А его нет, он где-то в командировке. Хотя мы сообщали (о заседании - прим. автора) за сутки вперед. Прошу внести в протокол, полностью проверить где он находится. Ситуация такая, приходится заниматься всеми делами. Ставим вопрос о занимаемой должности руководства «Казавтожол», - сказал Мурат Мукаев.

Он так же подчеркнул, что соответствующее указание направят акиму области по вопросу руководства управления автомобильных дорог.