POCO, популярный технологический бренд среди молодого поколения любителей технологий, начинает 2024 год с выпуска двух обновленных мобильных устройств серии X и новейшей модели серии M, чтобы дать возможность представителям поколения Z максимально расширить свои возможности в играх, стриминге и социальных сетях.

Каждое из этих обновлений представляет собой серьезную модернизацию, которая расширяет границы рынка смартфонов среднего ценового сегмента, предлагая технологии, эстетику и производительность флагманского уровня по доступной цене.

Новые POCO X6 Pro и POCO X6 обновляют полюбившуюся поклонниками серию X, оснащая ее самыми современными процессорами и технологиями. Улучшенный дисплей для плавного и насыщенного изображения и тройная камера для создания контента профессионального уровня. Потрясающий POCO M6 Pro предлагает флагманские функции и возможности специально для любителей социальных сетей: дисплей премиум-класса, большой объем памяти и быстрая зарядка — и все это при оптимальном соотношении цены и качества.

«После звездного 2023 года, когда компания POCO отпраздновала свое пятилетие и встретилась с поклонниками и партнерами на первом в истории POCO карнавале в Таиланде, мы снова встряхиваем рынок смартфонов. Предоставляя пользователям все, что им нужно, и ничего лишнего, мы даем возможность поклонникам POCO повысить свой уровень до премиальной производительности и функций, точно настроенных для невероятного игрового процесса, просмотра фильмов и создания контента в социальных сетях», — сказал Ангус Нг, руководитель отдела маркетинга продуктов POCO Global. — «Это технологии флагманского уровня, которые, по словам наших пользователей, помогут им получить максимум цифровых впечатлений в 2024 году и в дальнейшем».

POCO X6 Pro: производительность и флагманские возможности для нового уровня скорости без компромиссов

Созданный для того, чтобы обеспечить потрясающие впечатления без ущерба для производительности, новый POCO X6 Pro объединяет в себе флагманские чипсет, память и накопитель, а также большой объем аккумулятора, чтобы удовлетворить потребности нового поколения хардкорных геймеров, которые получают более быструю загрузку, плавную работу и мгновенную реакцию, не отстающую от молниеносной скорости их игрового процесса.

Предлагая высочайшую игровую производительность среди смартфонов серии X, POCO X6 Pro оснащен новым чипсетом Dimensity 8300-Ultra, который установил новый рекорд скорости для устройств POCO, показав в бенчмарке AnTuTu результат 1 464 228. Этот процессор премиум-класса обеспечивает более быструю, плавную работу и повышенную энергоэффективность, позволяя пользователям дольше погружаться в любимые требовательные игры.

«После дебюта MediaTek Dimensity 8300-Ultra в POCO X6 Pro потребители получат возможность насладиться полным спектром первоклассных возможностей и доступных функций, таких как генеративный ИИ и память флагманского класса», — сказал д-р Йенчи Ли (Yenchi Lee), заместитель генерального директора подразделения беспроводных коммуникаций MediaTek. — «Мы тесно сотрудничали с POCO, чтобы оптимизировать наш чипсет для обеспечения адаптивных игровых технологий, быстрого подключения и экономии энергии, чтобы раскрыть премиальные возможности смартфонов для нового поколения пользователей».

Чтобы соответствовать этой скорости, POCO X6 Pro предлагает до 12 ГБ памяти и до 512 ГБ хранилища для комфортной работы и серьезной многозадачности, позволяя пользователям плавно переключаться между съемкой фотографий, редактированием видео и обменом контентом в социальных сетях. Устройство также оснащено обновленной оптимизацией WildBoost Optimization 2.0 для невероятнобыстрого и динамичного гейминга.

Оба новых устройства серии POCO X6 также обладают впечатляющими 6,67-дюймовыми экранами CrystalRes Flow AMOLED, которые обеспечивают плавность в играх и видео, а также яркие цвета даже при ярком солнечном свете. Благодаря ультратонким рамкам, соотношение экрана к корпусу X6 Pro составляет 94 %, что обеспечивает полноэкранное восприятие и элегантный современный вид.

Фотографии профессионального уровня - обязательное условие для современных цифровых потребителей. Серия оснащена тройной камерой с разрешением 64 Мп и новыми функциями, включая OIS (оптическую стабилизацию изображения), которая помогает пользователям делать кристально четкие фотографии во время движения. Кроме того, камера оснащена функциями следящего автофокуса и отслеживания движения, которые автоматически определяют и отслеживают человека, животное или объект, находящегося в фокусе видео. Это дает отличные результаты для влогеров, снимающих захватывающие трюки на скейтборде, танцевальные баттлы или сцены дикой природы.

POCO X6: новые уровни мощности и производительности, которые переопределяют категорию среднего класса

Превзойдя ожидания от смартфона среднего класса, POCO X6 предлагает пользователям поколения Z мощь и производительность, необходимые для того, чтобы каждый день приносил максимум пользы. Новое устройство обладает мощным потенциалом благодаря мобильной платформе нового поколения Snapdragon® 7s Gen 2, увеличенному объему памяти и хранилища, а также емкому аккумулятору. Пользователи могут наслаждаться плавностью и скоростью работы, делая фотографии, просматривая видео высокого разрешения или играя в игры днем и ночью.

Дипу Джон (Deepu John), старший директор по продуктам, Qualcomm Technologies, Inc., сказал: «Оснащенный процессором Snapdragon® 7s Gen 2, POCO получил 4 нм техпроцесс для быстрой и надежной производительности с отличной энергоэффективностью. Это замечательное устройство получило значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением и может похвастаться функциями Snapdragon Elite Gaming™ для невероятных игровых возможностей. Snapdragon® 7s Gen 2 также оснащен такими возможностями искусственного интеллекта, как снижение шума на изображениях, глубокое обучение распознаванию лиц, эхоподавление и шумоподавление на базе искусственного интеллекта, которые используют движок Qualcomm® AI Engine, чтобы обеспечить еще более плавную и эффективную работу смартфона".

Обновленные возможности дисплея и камеры дополняют предложение POCO X6. Как и POCO X6 Pro, он понравится пользователям, которым важна площадь экрана, а также создателям контента, публикующим в социальных сетях потрясающие фотографии и видео высокого разрешения. Очень важно, что 64-Мп основная камера нового устройства оснащена флагманским качеством OIS, а дополнительный 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрокамера позволяют фотографу работать в различных жанрах: от масштабных пейзажей и групповых фотографий до детальных крупных планов мельчайших насекомых или нового взгляда на повседневный предмет. Пользователи могут еще больше раскрыть свой творческий потенциал благодаря расширенному набору фильтров и рамок, включая новые ретро-фильтры и фильтры пейзажей, которые помогут им создавать различные образы для социальных постов, запоминающиеся во всех смыслах.

Несмотря на вес всего в 181 грамм, устройство питается от большого аккумулятора емкостью 5100 мАч (тип.), поддерживающего быструю зарядку мощностью 67 Вт. Благодаря этому устройство выходит на полный объем за 44 минуты, так что пользователи готовы к беспрерывному воспроизведению музыки и видео, скоростному геймингу и обмену информацией в социальных сетях без лишнего ожидания.

POCO M6 Pro: Безграничные возможности для развлечений премиум-класса по цене среднебюджетника

Благодаря мощности и производительности, редко встречающимся в смартфонах среднего ценового сегмента, и высококлассному дисплею, который не может не впечатлить, POCO M6 Pro позволяет молодым пользователям погрузиться в мир развлечений и просмотра социальных сетей в дороге. Первый в серии дисплей Flow AMOLED с частотой 120 Гц и ультратонкими рамками обеспечивает полноэкранное изображение высочайшего качества, более захватывающее и удобное для глаз. Пользователи смогут насладиться более плавной прокруткой, более плавной анимацией и более приятными ощущениями во время скоростного гейминга и просмотра видео. Дисплей также может похвастаться 16-кратным разрешением сенсора — высокоточным сенсорным экраном, который значительно плавнее и стабильнее, чем стандартный экран, что обеспечивает большую скорость и точность для игр нового уровня.

Новейшее флагманское предложение POCO идеально подходит и для постов в социальных сетях: обновленная тройная камера с разрешением 64 Мп и встроенными OIS и EIS (оптическая и электронная стабилизация изображения) помогут пользователям делать потрясающие фото и видео и делиться ими. OIS редко встречается в телефонах среднего ценового диапазона. Функция уменьшает дрожание камеры и размытость изображения для получения профессиональных результатов. Это позволяет получить четкое изображение или плавное видео, когда есть только один шанс запечатлеть сцену, даже с дрожащими от волнения руками - идеально для съемки эпического кадра баскетбольного матча. Но что делать, если вы сидите далеко от площадки? Это не проблема благодаря 2-кратному зуму, который позволяет делать более четкие и детализированные снимки издалека.

POCO M6 Pro был обновлен с учетом потребностей молодого поколения. Дебютировавший в нем на мировом рынке чипсет Helio G99-Ultra считается одним из самых мощных чипсетов на рынке в своем ценовом сегменте. Он создан для развлечений и обеспечивает мощную производительность при плавной частоте кадров. Наряду с отличным чипсетом POCO M6 Pro впервые в серии M оснащен большим объемом оперативной памяти и накопителя - до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Зарядка тоже стала быстрее, чем когда-либо, благодаря первой в серии быстрой зарядке мощностью 67 Вт, позволяющей зарядить телефон в спешке, перед тем как отправиться на работу или учебу или на ночные гуляния по городу.

Наличие товара

POCO X6 Pro будет выпускаться в трех цветах: Черный, Желтый и Серый. Он также будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

8 ГБ+256 ГБ: рекомендованная розничная цена - $299 через официальные каналы электронной коммерции.

12 ГБ+512 ГБ: рекомендованная розничная цена - $369 через официальные каналы электронной коммерции.

POCO X6 будет выпускаться в трех цветах: Черный, Белый и Синий. Он также будет доступен в трех вариантах: 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

8 ГБ+256 ГБ: рекомендованная розничная цена - $249 через официальные каналы электронной коммерции.

12 ГБ+256 ГБ: рекомендованная розничная цена - $269 через официальные каналы электронной коммерции.

12 ГБ+512 ГБ: рекомендованная розничная цена - $319 через официальные каналы электронной коммерции.

POCO M6 Pro будет выпускаться в трех цветах: Черный, Синий и Фиолетовый. Он также будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

8 ГБ+256 ГБ: рекомендованная розничная цена - $199 через официальные каналы электронной коммерции.

12 ГБ+512 ГБ: рекомендованная розничная цена - $249 через официальные каналы электронной коммерции.

*Доступность цен для предзаказа может отличаться на разных платформах и в разных регионах. Цены на разных рынках могут отличаться из-за НДС, налогов и других факторов.