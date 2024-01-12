Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что эпидемиологическая ситуация по кори в области характеризуется, как неблагополучная. Наблюдается рост заболеваемости.
— В прошлом году с диагнозом корь зарегистрировали 477 случаев. С начала этого года 48 случаев. Регистрируют заболеваемость по всей территории области, за исключением Бокейординского и Жанибекского районов. Семь случаев зарегистрировали у детей до года, 16 случаев у детей в возрасте от одного года до четырёх лет. Также корью заболели 13 взрослых, — пояснил Мустаев.
По словам заместителя главного санитарного врача области, согласно национальному календарю профилактических прививок, дети до шести лет должны получить основные десять прививок против инфекционных заболеваний, которые обеспечивают иммунитет. В течение нескольких лет наблюдается тенденция к росту числа отказников от вакцинации. Это приводит к формированию иммунной прослойки, в которой отсутствует сопротивляемость к заболеваниям. Спикер отметил, что вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте от одного года до шести лет. Это позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет.