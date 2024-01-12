— В прошлом году с диагнозом корь зарегистрировали 477 случаев. С начала этого года 48 случаев. Регистрируют заболеваемость по всей территории области, за исключением Бокейординского и Жанибекского районов. Семь случаев зарегистрировали у детей до года, 16 случаев у детей в возрасте от одного года до четырёх лет. Также корью заболели 13 взрослых, — пояснил Мустаев.

Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что эпидемиологическая ситуация по кори в области характеризуется, как неблагополучная. Наблюдается рост заболеваемости.По словам заместителя главного санитарного врача области, согласно национальному календарю профилактических прививок, дети до шести лет должны получить основные десять прививок против инфекционных заболеваний, которые обеспечивают иммунитет. В течение нескольких лет наблюдается тенденция к росту числа отказников от вакцинации. Это приводит к формированию иммунной прослойки, в которой отсутствует сопротивляемость к заболеваниям. Спикер отметил, что вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте от одного года до шести лет. Это позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет.