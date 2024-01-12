Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть человек с различными травмами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Один человек отправлен на амбулаторное лечение.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что на данный момент в реанимации находится один пострадавший с 55% ожогами. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в рамках ОСМС по протоколу ВОЗ: инфузионная терапия, антибиотики, баланс электролитных нарушений.
— Все пациенты находятся под наблюдением главного внештатного травматолога ЗКО и руководителя городской больницы. Девятого января после операции 26-летнего пациента перевели в отделение политравмы, его состояние стабильно тяжелое. В том же отделении также находятся ещё четверо пострадавших с аналогичным состоянием. Родственники 21-летней девушки забрали её для дальнейшего лечения в России, — сообщили в ведомстве.
Родственники пострадавших девушек, для которых собирали средства на лечение в ожоговом центре в Самаре, сообщили, что из-за погодных условий одной из них не удалось выехать. Как только трассы откроются, Алязи будет отправлена в Россию.
