Кризисный центр Уральска работает с 2013 года, и оказывает помощь жертвам бытового насилия. С 2022 года расширили перечень людей, которые могут получать здесь услуги. Кроме этого, в центре принимают несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия в сопровождении законных представителей.

– Кроме того, открыли консультационный центр поддержки семьи «Отбасы-Семья», куда могут обратиться многодетные, малообеспеченные, одинокие. В 2023 году у нас проживали 100 человек и получили полный спектр услуг, из них 35 женщин и 65 детей. Для нас это работа, которая четко поставлена. Специалисты работают не один год, поэтому понимают, с кем имеют дело. Знают, какую помощь, какой женщине необходимо оказать, – говорит и.о. директора Мария Даулетьярова.

Напомним, Кризисный центр предоставляет восемь услуг жертвам бытового насилия. Проживать они могут здесь до шести месяцев. Бесплатное трехразовое питание. Обеспечиваются всеми необходимыми принадлежностями. С детьми занимается воспитатель. Если женщине есть где жить, она может просто прийти и получить помощь психолога и юриста на условиях полной конфиденциальности и анонимности.

Как только приходит нуждающийся в помощи человек, специалисты на первый взгляд уже знают, в каких видах услуг он нуждается, сколько пробудет в центре, вернется в семью или решится на расторжение брака. Социальный консультант поможет трудоустроиться, определить детей в школу, поможет с садиком, снять квартиру. Также здесь есть психолог, врач или юрист. В центре работают 22 человека, из них 9 специалистов.

– Мы создаем комиссию для того, чтобы разработать план оказания услуг, который каждый специалист для себя понимает, какую диагностику он должен применить, что именно необходимо, в каком плане будет удобно. Команда у нас настолько сработана, специалисты настолько знают свою работу, что в принципе каких-то серьезных неожиданностей не случается. Мы стараемся, чтобы наши постояльцы жили в комфортных условиях, но, в тоже время, у нас государственное учреждение, строгий режим, – напомнила руководитель.

Буквально на днях 35-летняя женщина с четырьмя детьми покинула центр, им сняли квартиру ближе к школе, где учатся дети. Семья жила в достатке. Женщина следила за детьми, чистоплотная, аккуратная и заботливая мама, муж хорошо зарабатывает. Условия были все. Но супруг, приходя домой с работы, устраивал истерики, скандалы по каждому поводу, избивал от ревности ее. Женщина говорит, что в последнее время стало страшно жить с мужем под одной крышей.

– Кроме это, бывают и случаи, когда две родные сестры живут вместе, но при этом одна другой не дает покоя: постоянно бьет, врывается в комнату, приходит пьяная, выгоняет из дома. Либо, это взрослые люди, которых третируют их же собственные дети. С 2019 года в центре оказывают помощь и мужчинам. В прошлом году жертвой бытового насилия, но не физического, а экономического, стал глава семьи. Достаточно взрослый, семейный. У него взрослый сын, дочь

замужем. Но жена неадекватно ведет себя. Он сам работает, а жена все деньги у него выманит, как он получит зарплату, и выгонит из дома с вещами. Раз он пожил у сестры, второй раз у друга. Но это, к сожалению, не может продолжаться бесконечно, и он ушел на вокзал. Откуда его и привели к нам. Он у нас пожил пару месяцев. За это время скопил зарплату и снял комнату в общежитии, – рассказывает Мария Даулетьярова. Центр работает круглосуточно, и рассчитан на 10 койко-мест. Ночью дежурит фельдшер. За помощью обращаются не только городские жители, но и из отдаленных районов. Поступают по направлению полиции, медицинских организаций, отделов образования и сами приходят.

Фото Оксаны Катковой

Фото Оксаны Катковой

Фото Оксаны Катковой

Оксана КАТКОВА