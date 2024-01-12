11 января в 20:30 закрыли трассу Уральск — Таскала — граница РФ;

11 января в 22:06 закрыли трассу Таскала — Аккурай — Болашак;

По данным департамента ЧС по ЗКО, в области из-за непогоды закрывали трассы по девяти направлениям. На утро 12 января две из них остаются закрытыми. Это: