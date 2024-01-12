Балауса Медет воспитывается в многодетной семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен — прим. автора). К тому же девочка страдает задержкой психического развития и ей диагностировали гидроцефалию головного мозга. Каждые три месяца ребёнка возят на реабилитацию в Ташкент. И один раз в год — в Самару.

— С каждым курсом улучшается концентрация внимание. Дочь становится спокойнее, уменьшается агрессия. Балауса в седьмом классе, обучаемся на дому. Сейчас ей легче даётся учёба, быстрее выполняет задания. Словарный запас после каждого курса увеличивается, также мы ходим на коррекционные занятия к логопеду, дефектологу и психологу. Чтобы получать хорошие результаты, нужно вовремя получать лечение. Но нам не всегда это удаётся, кроме Балаусы у нас ещё семеро детей. Дочь их очень любит, агрессии никакой не проявляет. Правда до лечения она не могла контактировать с детьми, не получалось с ними играть. Но своевременное лечение сделало своё дело, — рассказала мама девочки Ботагоз Утегенова.

Для полного выздоровления Балаусе нужно пройти ещё несколько курсов реабилитации. На данный момент родителям удалось собрать только 200 000 тенге. Чтобы получить пятый курс реабилитации до конца января семье необходимо собрать 600 000 тенге.

Если вы желаете помочь семье, можете перевести средства на следующие счета: