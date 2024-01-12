Сотрудники УБОП задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО. Бизнесмены занимались мясным животноводством, передает Polisia.kz.

Подозреваемого взяли с поличным при получении денег в салоне Toyota Mark ІІ. При обыске авто в кармашке левого переднего пассажирского сиденья стражи порядка изъяли четыре миллиона тенге. Кроме этого, в барсетке злоумышленника обнаружено 50 тысяч тенге.

Полицейские ведут досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.