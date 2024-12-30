Крушение самолета AZAL в Актау: где расшифруют черные ящики

Казахстан отправит черные ящики самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в Актау, в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). По информации министерства транспорта Казахстана, данное решение было принято комиссией по расследованию авиапроисшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев.

Казахстан отправит черные ящики самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в Актау, в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). По информации министерства транспорта Казахстана, данное решение было принято комиссией по расследованию авиапроисшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев.

В соответствии со стандартами Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом международной организации гражданской авиации ИКАО.

- С учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, комиссией по расследованию авиационного происшествия, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, центр CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев. Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).

Также источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух». Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.

Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.