Крушение самолета AZAL в Актау: где расшифруют черные ящики

Казахстан отправит черные ящики самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в Актау, в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). По информации министерства транспорта Казахстана, данное решение было принято комиссией по расследованию авиапроисшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев.
В соответствии со стандартами Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.
Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом международной организации гражданской авиации ИКАО.
- С учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, комиссией по расследованию авиационного происшествия, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, центр CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.
Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.
В МЧС Казахстана назвали имена погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев. Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге).
Также источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух». Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.
Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.