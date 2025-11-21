Тревожное видео было снято в специализированной школе-лицее-интернате «Жас Улан» имени Ш. Уалиханова в Семее. На кадрах запечатлено, как старшеклассник с силой душит другого ученика. Воспитанник пытается сопротивляться, но вырваться не может.

Отметим, что это не первый случай насилия в стенах заведения. В СМИ уже не раз публиковались материалы о систематических издевательствах старших воспитанников над младшими. Однако, несмотря на огласку и общественное возмущение, ситуация, похоже, остаётся неизменной.

В управлении образования области Абай прокомментировали видео и сообщили что проверка позволила установить происхождение ролика: запись сделана в 2023 году.