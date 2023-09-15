Марал Каиршиева сейчас уже спокойно вспоминает тот период, когда узнала, что её сын болен — у Мерея аутизм. Тогда она пролила немало слез, пережила тяжёлую депрессию.

Когда Мерею исполнилось три года, его мама стала замечать за ним, что он всё больше и больше становится замкнутым. Тогда женщина успокаивала себя, что с сыном всё хорошо, тем не менее обратилась в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), где поставили предварительный диагноз – аутизм и направили в центр психического здоровья. Ещё год мама Мерея тешила себя надеждами, а потом обратилась к врачам, которые подтвердили диагноз.

В августе прошлого года мальчику собирали деньги на лечение за границей. Семья планировала поехать в Грузию, чтобы провести трансплантацию стволовых клеток костного мозга. В Тбилиси такая процедура стоила 7,2 миллиона тенге. Собрать нужную сумму не удалось. Тогда семья отправилась на лечение в Ташкент. Получили там транскраниальную магнитную стимуляцию, уколы и массаж. В июне этого года Мерей прошел второй курс магнитной стимуляции.

Фото предоставила Марал Каиршиева.

— После клиники у нас появилось понимание, он спать стал хорошо прям до утра, узнаёт меня, папу, бабушку. Он всё понимает, за собой убирается. Сын начал играть с детьми. У него появился страх, раньше он ничего не боялся. Лечимся в отделении неврологии, врач Саидов Жамшид Мухитдинович. Там же в клинике приобрели лекарства, уже начали принимать их. В конце ноября нам нужно попасть на третий курс. Собранные в прошлый раз 800 тысяч тенге полностью покрывают все расходы, — говорит Марал Каиршиева.

Мама Мерея отмечает заметные изменения в поведении сына. Ребенок перестал кричать во время уроков и узнает свой школьный автобус. Семья хочет продолжить лечение в той же клинике. Сейчас им нужны деньги на третий курс магнитной стимуляции. Для того, чтобы начать курс, осталось собрать всего 680 тысяч тенге.

Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:

Номер карты в Kaspi банке: 4400 4301 9196 0613. Счёт привязан к номеру 8 747 592 93 34 Марал Каиршиевой.

Номер карты в Halyk Bank: 4405 6397 9775 5574

Также вы можете позвонить Марал по номеру: +7 747 592 93 34.