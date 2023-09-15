18-летний Ринат Ахмедияров родился и вырос в Уральске, закончил гимназию эстетического направления и поступил на грант в престижное высшее учебное заведение столицы по специальности "Кибербезопасность". Еще со школьной скамьи молодой человек увлекся рисованием.

– Я всю жизнь любил рисовать, рисовал всё: игрушки, персонажи из мультиков. В 2017 году я накопил себе на первый графический планшет и с тех пор более серьезно начал заниматься изучением основ иллюстрации. Идеей создания комиксов загорелся еще в 2016 году, мечтал создавать своих героев, свои истории и чтобы они нравились людям. Но меня останавливала нехватка мастерства и неуверенность. Ключевой толчок произошел пять месяцев назад в пиццерии, куда пригласил меня друг. Тогда вышла первая часть "Мергена" (комикс, основанный на казахских сказках и легендах - прим. автора) и многие бурно обсуждали его и восхищались. Тогда я понял, что пришло время и пора действовать, - вспоминает Ринат. В качестве соавтора молодой человек пригласил к себе друга Бахтияра Маликова, который является знатоком казахской культуры, легенд и истории. Ребята идеально дополнили друг друга и сработались в команде. За четыре месяца работы молодые люди создали свой комикс под названием Besqonaq, который рассказывает историю о бесстрашном кыпчакском батыре, чья память окутана пеленой забвения и которому предначертано судьбой оказаться в рабстве. Однако, в один судьбоносный день его мир перевернулся.

Кадры с комикса BESQONAQ

– Наш комикс относится к жанру dark fantasy, чтобы получился более серьезным и мрачным, по типу фильмов ужасов. В комиксе приплетаются казахская мифология и тенгрианство. На сегодня вышел только первый том, но мы планируем выпустить еще 4-5 томов. Наша история очень богата, поэтому в будущем мы будем продолжать свою работу. Мне нравится выражать себя через искусство. Даже если не буду заниматься комиксами, перейду на создание анимации, мультипликации, - говорит молодой человек. Кадры с комикса BESQONAQ

Кроме этого Ринат отметил, что для него очень важна поддержка родителей, а они всегда хорошо относились к увлечению сына. Вера и поддержка близких людей, по словам Рината, дают ему еще бОльшую уверенность.

Кадры с комикса BESQONAQ

Сейчас работа Рината и Бахтияра участвует в фестивале Comic Con Astana, где будет организована Аллея Авторов – специальная зона, где художники и создатели комиксов смогут представить свои работы, а также лично пообщаться с фанатами. Планируется участие более 150 авторов из разных стран мира, а также презентация новинок и эксклюзивов.

Ознакомиться с произведением Besqonaq читатели могут по ссылке https://mangalib.me/besqonaq/v1/c1?page=5.

На создание своего первого комикса молодые авторы почти не потратили денег. Расходы лишь составили на путевки в Боровое. Ринат и Бахтияр решили самим пройти весь путь, который прошел герой их произведения.

Молодой человек на ряду с родителями с теплотой отзывается о своих учителях, в том числе о директоре ГЭН Алие Кайржановой. Ринат говорит, что она внесла свою лепту в развитие в нем таланта и очень благодарит её за это.