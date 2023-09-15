О трагедии сообщила правозащитник . По ее информации, 14 сентября в 22:31 в ДЧС Алматинской области поступило сообщении о загорании дома в селе Ащибулак Илийского района горела кровля дома. В самом жилье пожарные обнаружили три трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались женщина и двое её детей 13 и 8 лет.

Специалисты зафиксировали у женщины глубокую открытую резаную рану области шеи справа, множественные порезы лица, левого подбородка, колото-резаное ранение брюшной правого плеча. Дети также погибли от проникающих ножевых ранений.

– Пожар локализован в 23:45. Согласно предварительному заключению Испытательной пожарной лаборатории поджог неустановленным веществом. Очаг возгорания со спальной комнаты с переходом на крышу дома. По вышеуказанному адресу проживали с сожителем в съемном доме. Очень надеемся, что виновный ответит по закону! - написала Дина Тансари.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 УК РК "Убийство".

– В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки. Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения, - отметили в надзорном органе.

Иную информацию в интересах следствия прокуроры разглашать не стали.