Сейчас на месте аварии работают сотрудники ТОО "Батыс су арнасы". В основном канализационными водами топит улицу Азербайджанскую. Со слов жителей улицы Азербайджанская, потоп начался резко. - Это, наверное, какая-то серьезная авария, потому что помимо того, что затопило улицу и арыки, нечистотами залило наш огород, жидкости было по колено, боимся что все это зайдет в дом. Хотя гараж и баню уже затопило, - делится расстроенная жительница улицы Азербайджанская Татьяна Гаврилова. Стоит отметить, что есть и те дворы, где фекалиями затопило дома. Местные жители самостоятельно пытаются удержать нечистоты, привозят мешки с песком, а также вызывают ассенизаторские машины для откачки. К слову, дозвониться до руководства и пресс-службы ТОО "Батыс су арнасы" не удалось. Аким Зачаганска Адильбек Кадыров отметил, что сейчас коммунальные службы занимаются устранением аварии.

514Xmyi7CLc

