По данным службы спасения, на территории области ожидается гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и до +36 градусов жары. По данным РГП "Казгидромет", 21 июня в Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +15. В Атырау переменная облачность, днем +36 градусов, ночью +26. В Актау синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем +35 градусов, ночью +27. 32 градуса жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.