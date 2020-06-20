Иллюстративное фото из архива "МГ" В одном из крупных торговых центров города Атырау торговали кепками с изображением конопли. По словам начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева, продавцом таких головных уборов оказался 62-летний житель Жамбылской области. - В отношении него был составлен протокол по статье 423 КоАП РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров". Решением суда он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП, что составило 416 700 тенге, - сообщил Камзы Умбеткалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.