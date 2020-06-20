Сегодня, 20 июня, аким г.Уральска Абат Шыныбеков посетил объекты, на которых идут работы по благоустройству и ремонту. Это - дворовые территории, игровые площадки и канализационный коллектор. В беседе с подрядчиками он напомнил о соблюдении качества и сроках завершения. Стоит отметить, что только этим летом в Уральске отремонтируют порядка 16 детских игровых и спортивных площадок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.