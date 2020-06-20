Гали Искалиев посетил аварийный участок обводного напорного канализационного коллектора города Уральск КНС-2. В настоящий момент по данному объекту разрабатывается проект. Проверил реконструкцию сетей водоотведения диаметром 500 мм от КНС-29 до приемной камеры КОС. Общая протяженность проекта – 3 700 м. В настоящий момент смонтировано, уложено в траншеи – 3 000 м (в две нитки). Глава региона также ознакомился ходом работ по реконструкции КНС 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральска, которую выполняет подрядная организация ТОО «Мелиоратор». Сумма затрат на СМР составила 3,13 млрд. тенге. Данная система обслуживает около 120 тыс. абонентов. Срок окончания работ намечен на 2022 г. К одной из причин прорыва канализаций в своем докладе руководитель «Батыс Су Арнасы» отнес выросший вдвое объем потребляемой воды. Это связано как с жаркой порой, так и с использованием воды не по назначению, а, к примеру, в качестве полива. В рамках объезда глава региона ознакомился с реконструкцией котельной «АТП Водстрой» в п. Зачаганск. Работы обходятся в 554,4 млн тенге. Аким области осмотрел ход работ по замене искусственных дорожных неровностей, устройству пешеходного перехода из холодного пластика, дорожной разметки и светофорного объекта по Саратовской трассе. В текущем году запланировано нанести разметку на 74 пешеходных переходах. Закуплено комплектов ИДН на 50 пешеходных переходов. По Уральску запланировано установить еще 35 светофоров. Для скорейшего дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения Гали Искалиев поручил увеличить число бригад по установке ИДН и пешеходных переходов с 3 до 9 бригад с целью непрерывной работы в этом направлении. Аким области отметил, что используемые в работе комплекты ИДН хорошего качества, они изготовлены из специальных резиновых смесей с высокими показателями стойкости к истиранию и воздействиям кислот и щелочей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.