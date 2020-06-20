Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 43-летняя жительница Хромтау без водительских прав сбила пешехода. - ДТП произошло 17 июня в 18.30 возле кафе «Бинго» в городе Хромтау. Жительница города Хромтау за рулем автомобиля марки "Лада Калина" по улице Ауезова при повороте направо по улице Алипова сбила 46-летнюю женщину-пешехода, - пояснили в ведомстве. В результате пострадавшая была госпитализирована в ЦРБ Хромтауского района с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, ушибленная рваная рана правого коленного сустава. Как выяснилось позже водитель автомашины не имела водительских прав. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.