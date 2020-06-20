Подозреваемый Дмитрий Шопин В редакцию "МГ" обратились родственники подозреваемого в кражах Дмитрия Шопина, которые рассказали, что он (подозреваемый - прим. автора) просит помощи и справедливого следствия в отношении него. - Дима находится в ИВС. В настоящее время он арестован и говорит нам, что следствие якобы фабрикуют, на многие факты по делу стражи порядка закрывают глаза. Дима арестован незаконно. Его обвиняют в краже и угоне, но обыска следствие не проводило, ничего краденного у него не изымали, эти вещи были найдены где-то в другом месте. На очной ставке свидетель дважды не узнала его, - отмечают родственники. - Теперь его громким протестом и несогласием со следствием является то, что он зашил себе рот, не ест и не пьет уже третий день. На него вешают еще какие-то уголовные дела, которых он не совершал. Следователь ему говорит, чтобы он (подозреваемый - прим. автора) взял на себя чужую вину и указал еще двух человек, которые совершали кражу и тогда якобы его отпустят. Кроме того, следователь за короткий срок посещал его 20 раз с уговорами на чистосердечное признание вины. Родственники уже обращались в генеральную прокуратуру РК и к защитнику по правам человека Павлу Кочеткову. - Однако после этого обращения в деле появились еще дополнительные эпизоды, - заявили родственники обвиняемого. Директор филиала международного бюро по правам человека Павел Кочетков подтвердил, что к нему дважды обращались родственники подозреваемого. - Мы провели специальное посещение к подозреваемому. Нам изначально сказали что он (Дмитрий Шопин - прим. автора) находится в следственном изоляторе, как оказалось, его перевели в изолятор временного содержания. Согласно уголовно процессуальному кодексу, после задержания в течение трех-четырех часов должны сообщить причину задержания с соблюдением всех норм и правил и отправить в ИВС на 48 часов, в течение этого времени должны предъявить обвинения. Если же не могут предъявить обвинение, то должны немедленно освободить этого человека. Я так понял, что они не смогли предъявить обвинение, тем не менее отправили ходатайство в следственный специализированный суд об аресте на 2 месяца. Я прочел это ходатайство, в нем нет ничего, - рассказал Павел Кочетков. Также он отметил, что в ходатайстве для задержания должны быть неопровержимые доказательства. - Дмитрий рассказал нам, что в его сторону были направлены психологические пытки. Они требовали от него признания вины, а зачем им признание вины, если это не есть доказательство. Потом чистосердечное признание и явки с повинной не должны приниматься судом, это недопустимые доказательства. Следствие должно работать головой, - заявил правозащитник. Павел Кочетков отметил, что следователь по данному делу допустил массу процессуальных нарушений. - Я считаю, что следственный суд вынес необоснованное постановление об удовлетворении ходатайства. Там нет никаких сведений, что у него было что-то изъято. Так для чего его вытащили в ИВС, он должен был находиться следственном изоляторе. Следователь выносит постановление, что ему это необходимо для проведения следственных действий и при этом ссылается на указ президента о введении чрезвычайного положения, а его уже нет, то есть это можно расценивать как фальсификацию или ошибку, - отметил правозащитник. Кроме того, Павел Кочетков подтвердил тот факт, что на очных ставках подозреваемого свидетель не опознала. - Следователь на первой очной ставке прервал ее, когда свидетель не опознала подозреваемого, а он не имел права прекращать следственные действия. Потом на второй очной ставке свидетель также отметила, что его не опознала, - рассказал правозащитник. К слову, Павел Кочетков сообщил, что они по данному факту составили отчет и отправили уполномоченным по правам человека при президенте РК с просьбой возбудить уголовное дело по факту применения психологических пыток в отношении подозреваемого. Стоит отметить, мужчина был задержан 7 мая. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что Дмитрий Шопин обвиняется по статьям 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и 188 УК РК "Кража". - Суд санкционировал его арест. Подозреваемый находится в СИЗО, однако в связи с карантином на допросы его все время привозят в изолятор следственного содержания. Он обвиняется по четырем эпизодам, три из них тяжкие. Есть свидетельская база, угнанный автомобиль и краденный телевизор были изъяты у него дома. Ранее он был судим по кражам и наркотикам, - пояснили в департаменте полиции ЗКО. - Рот он зашил, чтобы его не судили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.