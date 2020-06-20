заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов, зачастую граждане сами провоцируют сотрудников полиции к получению взяток. Поэтому проводится системная и предметная работа сотрудниками полиции по выроботке у них коррупционного иммунитета.

С начала года выявлено уже 16 фактов дачи взятки сотрудникам полиции и по четырем фактам, в отношении четырех взяткодателей суд вынес обвинительные приговоры.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил– Так, 30 января житель Уральска пытался дать взятку в размере пяти тысяч тенге командиру взвода батальона патрульной полиции за непривлечение к административной ответственности. В настоящее время он осужден к штрафу в размере 50 тысяч тенге. В тот же день пять тысяч тенге пытался дать сотруднику полиции другой житель город. Он также должен будет оплатить штраф в размере 50 тысяч тенге. 2 февраля тысячу тенге в качестве взятки пытались дать сотруднику полиции. По решению суда мужчина должен выплатить штраф в 10 тысяч тенге. 24 февраля инспектору дорожно-патрульной полиции пытались дать две тысячи тенге, он приговорен к штрафу в 20 тысяч тенге, - рассказал Нурлан Рамазанов.