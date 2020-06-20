В четырех случаях в отношении взяткодателей были вынесены обвинительные приговоры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 16 раз пытались дать взятку полицейским ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов, зачастую граждане сами провоцируют сотрудников полиции к получению взяток. Поэтому проводится системная и предметная работа сотрудниками полиции по выроботке у них коррупционного иммунитета. С начала года выявлено уже 16 фактов дачи взятки сотрудникам полиции и по четырем фактам, в отношении четырех взяткодателей суд вынес обвинительные приговоры. – Так, 30 января житель Уральска пытался дать взятку в размере пяти тысяч тенге командиру взвода батальона патрульной полиции за непривлечение к административной ответственности. В настоящее время он осужден к штрафу в размере 50 тысяч тенге. В тот же день пять тысяч тенге пытался дать сотруднику полиции другой житель город. Он также должен будет оплатить штраф в размере 50 тысяч тенге. 2 февраля тысячу тенге в качестве взятки пытались дать сотруднику полиции. По решению суда мужчина должен выплатить штраф в 10 тысяч тенге. 24 февраля инспектору дорожно-патрульной полиции пытались дать две тысячи тенге, он приговорен к штрафу в 20 тысяч тенге, - рассказал Нурлан Рамазанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  