Транспортировку военной техники России по трассе ЗКО объяснили в Минобороны

Активист Лукпан Ахмедьяров на своей странице Facebook опубликовал фото военной техники, которую транспортировали на фуре по трассе Уральск — Атырау.

Фото со страницы Facebook

В министерстве обороны Казахстана сообщили, эта военная техника не имеет отношения к РК и является собственностью третьей страны.

— В рамках международных договоренностей техника направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана. Поэтому, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с августа 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.