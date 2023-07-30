В Telegram-канале Qumash 26 июля появился ролик, на котором женщина в домашнем халате представлялась сотрудником полиции и останавливала детей, которые гуляли после 23 часов.

Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что проведут проверку. Как сейчас выяснилось, женщина действительно является служителем порядка. Она сотрудница ювенальной полиции и в тот день находилась дома в посёлке Деркул, когда увидела троих несовершеннолетних. Дети находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых.

-Выполняя свой долг и чувствуя ответственность за детей, не смотря на то что она находилась не на работе, близ своего дома в домашней одежде, сотрудницей незамедлительно были установлены родители и вызван наряд полиции. Для не допущения впредь аналогичных фактов и профилактики правонарушении среди несовершеннолетних и в отношении них, на законных представителей были составлены административные протокола за нарушение требовании, - информировали в полиции.

Как оказалось, видео снял один из родителей, на которого составили административный протокол.