По информации пресс-службы департамента УИС ЗКО, в колониях установили более 1,5 тысячи цифровых антивандальных видеокамер. Установленные камеры обладают функциями распознавания лица, подают сигнал оператору о пересечении и вторжении осужденного в запретную зону и сообщают о несанкционированном выходе из ограниченного участка, реагируют на отключение и повреждение.

-Это позволило оперативно реагировать на противоправные действия осужденных, обеспечить доказательную базу, а также дисциплинировать, как осужденных, так и лиц приходящих на свидание и сотрудников учреждений. Видео в онлайн режиме могут видеть сотрудники в операторских учреждениях, в департаменте уголовно исполнительной системе, в ситуационном центре комитета УИС и в генеральной и областной прокуратурах, - сообщили в пресс-службе ДУИС.

В департаменте УИС отметили, что данная система видеонаблюдения доказала свою эффективность. С ее помощью сотрудниками были предотвращены перебросы запрещенных предметов на территорию колонии, а также правонарушения со стороны осужденных касательно режима содержания.