Как сообщает Polisia.kz, житель ВКО 1981 года рождения задержан по подозрению в хранении «синтетики». У него изъяли наркотик альфа-PVP массой 64,2 грамма. Начато досудебное расследование.

Также в микрорайоне Нурсая задержан житель Тараза 1987 года рождения, который занимался продажей синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок. Полицейские установили, что это были альфа-PVP массой 70 грамм и мефедронон массой 128 грамм.

Установлено, что подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.