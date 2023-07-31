купаться в нетрезвом состоянии,

Инцидент произошёл вечером 30 июля на озере Шалкар. Женщина заплыла далеко от берега на надувном матрасе. Ей понадобилась помощь спасателей. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что с начала купального сезона (с первого июня) в регионе утонуло шесть человек. Всего по республике водоёмы унесли жизни 78 человек, из них 21 ребёнок. Спасатели напомнили правила безопасности на воде. Категорически запрещено:К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.