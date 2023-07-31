Инцидент произошёл вечером 30 июля на озере Шалкар. Женщина заплыла далеко от берега на надувном матрасе. Ей понадобилась помощь спасателей. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что с начала купального сезона (с первого июня) в регионе утонуло шесть человек. Всего по республике водоёмы унесли жизни 78 человек, из них 21 ребёнок. Спасатели напомнили правила безопасности на воде. Категорически запрещено:
  • купаться в нетрезвом состоянии,
  • купаться в стихийных местах водоёмов,
  • кататься на плавательных средствах без спасательных жилетов,
  • оставлять детей без присмотра.
К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность  — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.