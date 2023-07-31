«Алматы Су» опубликовал свежий график подачи воды в Медеуском районе. Он действует с 31 июля до ночи второго августа.
  • С 7:00 до 13:00 воду подадут многоквартирным домам в квадрате улиц Аль-Фараби — Луганского — Чайкиной — Тайманова.
  • С 19:00 до 24:00 — Юбилейный, Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы»,  дома по обе стороны от Керей – Жанибек хандары.
С 13:00 до 19:00 и с 24:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары. С 22 июля повысился уровень мутности воды из-за сошедшего селя, поэтому подача воды ограничена в части Медеуского района. Водоснабжение восстановят, когда снизится мутность воды. А это зависит от погоды.