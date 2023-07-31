— Из 12 граждан Казахстана, двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у четырёх детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РК.

ДТП произошло утром 30 июля в турецкой Алании. Водитель автобуса, перевозивший туристов, на большой скорости въехал в грузовик на светофоре. Погибли два человека: водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины. 12 пострадавших пассажиров доставили в близлежащие больницы. Все пострадавшие — граждане Казахстана. Их навестил консул Казахстана.У всех имеется медицинская страховка. Казахстанские дипломаты в Анталии находятся на постоянном контакте с согражданами.