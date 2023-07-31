Водителя Camry арестовали за езду с подложными номерами по озеру в ЗКО

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах Toyota Camry с VIP-номером кружит по озеру Шалкар. Как оказалось, государственный номер принадлежит другому автомобилю.

За рулём иномарки был 20-летний юноша. Как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он заведомо установил подложный номер для съёмки ролика.

Суд признал его виновным и назначил пять суток административного ареста. Кроме этого, юношу лишили водительских прав на год.