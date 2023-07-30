По информации ДЧС ЗКО, инцидент произошел 27 июля около 21 часа. Во дворе дома № 51 в микрорайона Кунаева спасатели извлекли руку трехлетнего ребенка из ямы. Очевидцы происшествия говорят, что ребенок играл во дворе, когда его игрушка упала в яму вблизи трансформатора. Попытавшись достать её, рука мальчика застряла. Проходившая мимо соседка вызвала экстренные службы.

-Ребенок лежал совсем тихо, как будто бы спал. Рядом сидели родители, вокруг дежурили медики и полицейские. Потом приехали спасатели, они так быстро вытащили руку, ребенок даже не успел заплакать,- говорит жительница многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, травм у ребенка не было. От стационарного лечения родители отказались.